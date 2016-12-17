哈萨克斯坦南极科考队成功登顶文森峰 竖起哈萨克斯坦国旗

哈通社阿斯塔纳 - 祖国独立25周年纪念日之际，哈萨克斯坦国旗首次飘扬在了南极最高峰--文森峰（4892米）的顶端。

虽然遇到了气候异常变化的不利影响，但哈萨克斯坦"独立日极点"科考队队长马戈詹•萨格姆巴耶夫及队员伊利亚斯•哈利姆别科夫仍于独立日当天成功登顶文森峰。



此前由于大雾和风雪的缘故，队员们已在山脚下的营地等待数日。



据队长萨格姆巴耶夫介绍，科考队为完成登顶任务，已经进行了将近1年的训练和准备。







"攀登过程是十分愉快的，因为征服这座高峰，不仅仅是为了我自己，更是为了国家的荣誉。"他说。



队员哈利姆别科夫则表示，虽然登顶过程因天气原因而十分艰难，但最终的成功，仍令他为自己以及队友的成就而感到自豪。



"感谢所有支持我们此次征程的同胞们！"他说。



两名队员还在文森峰顶端竖起了哈萨克斯坦国旗，从地球的最南端大陆上，向祖国致以独立日的问候。







值得一提的是，登顶文森峰只是此次哈萨克斯坦"独立日极点"科考队的任务之一。



文森峰是南极洲最高峰，海拔4,897公尺。 位于艾尔斯渥兹山脉，在森蒂纳尔与赫里蒂奇岭之间，俯瞰龙尼冰棚。1935年由美国探险家艾尔斯渥兹发现。



文森峰虽然高度不高，但在七大洲最高峰中，它是最后一座被登顶的山峰。它要求攀登者拥有足够的经验来应对极度的低温、大风和高海拔。

根据原计划，科考队将继续出发，一路抵达南极洲极点位置。



文森峰离南极极点约有1200公里，考察队计划通过滑雪方式走过整个路程的六分之一（200公里）。







据悉，"独立日极点"科研考察队成员在南极将对环保、生物和人体生理学等领域进行考察工作。



萨格姆巴耶夫表示，考察队计划在考察期间签署南极条约，并在南极建立科研考察站。



"独立日极点"由25名青年科学家和运动员组成，2017年国家将为此次南极考察活动专门拍摄纪录片。



按照原计划，考察工作将于12月底结束，"独立日极点"科研考察队将于2017年1月归国。















【编译：木合塔尔·木拉提】

