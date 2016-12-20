纳扎尔巴耶夫总统将对俄罗斯进行工作访问

哈通社阿斯塔纳 -- 据克林姆林宫官网消息，纳扎尔巴耶夫总统将于12月26日赴俄罗斯圣彼得堡，与俄罗斯总统普京举行会谈。

会谈中，双方将就共同关心的哈俄与国际重大问题进行讨论。



据悉，两国元首的此次会谈将在欧亚经济委员会最高理事会会议和集安组织首脑峰会的框架下举行。



哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家元首将出席欧亚经济委员会最高理事会会议，就欧亚经济联盟前两年的工作情况进行总结，并就进一步推进欧亚经济联盟的发展进行讨论。会议期间，各国元首还计划签署海关法典和其他一系列重要的多边合作文件，并就欧亚经济联盟2017年主要的工作方向和联盟成员国与主要经贸合作伙伴之间的合作发展前景进行讨论。



此外，哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国家元首将出席集安组织首脑峰会，就联盟成员国之间的相互合作与正在开展中的工作的落实进行讨论。各国元首还计划就消除恐怖主义与极端主义带来的威胁、打击非法贩卖毒品、枪支以及其他跨国犯罪活动等相关事宜进行协商，并就共同关心的全球与地区重大问题进行讨论。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】