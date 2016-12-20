萨金塔耶夫召开政府例行会议

哈通社阿斯塔纳 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫20日主持召开政府例行会议，总结内阁年度业绩。

萨金塔耶夫说："今年的数据总体良好。2016年前11月，国内生产总值上涨0.8%，我认为今年的国内生产总值将达1%。虽然有些地区还存在不足之处，但是整体财政预算执行情况表现良好。"

财政部部长巴赫特•苏丹诺夫表示，2016年前11月，国家财政收入达5.8万亿坚戈。



苏丹诺夫说："本年度前11月，根据所有领域财政预算的执行，财政收入出现了高速增长。2016年前11月，国家财政收入已经达到了去年的总收入额，而财政支出金额同比去年同期多支出1.5万亿坚戈。财政部今年10月份开始同国家机关一起对财政预算执行情况进行监管，并每周对财政预算执行问题进行例行会议。按照这样的措施，本年度财政预算执行情况比去年更加有效。"

财政部长表示，2016年前11月，国家财政收入为5.8万亿坚戈，国家财政预算超额收入金额为3960亿坚戈、共和国财政收入为2550亿坚戈、地方财政收入为1410亿坚戈。

"2016年前11月同比去年同期，国家财政收入增长31.8%（1.398万亿坚戈）、共和国财政收入增长41.1%（1.195万亿坚戈）、地方财政收入增长13.6%（2030亿坚戈）。总体上，国家财政预算执行增长107.3%、共和国财政预算执行增长106.6%、地方财政预算执行增长109.1%。" 苏丹诺夫说。



除此之外，经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫向总理就国内通货膨胀率和国内失业率进行了汇报。

毕申姆巴耶夫说："2016年前11月，国内通货膨胀率为7.5%。全国食品价格上涨幅度为7.8%，非食品商品为8.6%，而有偿服务业的价格上涨为6%。"

"年初至今，国内失业率保持在5%。"他说。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】