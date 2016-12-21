哈土友谊圆桌会议在阿拉木图召开

哈通社阿拉木图 -- 独立25周年之际，以哈萨克斯坦与土耳其友谊为主题的圆桌会议21日在阿拉木图举办。

圆桌会议由亚萨维哈土国际大学、欧亚科学研究院以及阿尔法拉比国立大学突厥文化系联合主办。



国家科学院院士多斯穆哈梅德•克什别科夫、欧亚科学研究院院长、经济学博士内吾扎特•西什梅克、突厥文化系主任叶尔登•卡杰别克以及其他一些科学界人士与大学生出席了圆桌会议。



西什梅克表示，在哈萨克斯坦获得独立初期时进行投资的土耳其，如今是哈萨克斯坦第四大投资来源国。1992年，两国之间的商品物流额为3000万美元，而2015年则达到了18.5亿美元。两国元首目前正计划将商品物流额提升至100亿美元。



圆桌会议期间还提及了哈萨克斯坦自独立至今在政治、经济以及社会等领域所取得的巨大成就。



克什别科夫指出，土耳其是哈萨克斯坦的同胞国家。



"30年代时，一些哈萨克同胞被迫远离家乡，越过阿富汗、伊朗等国家，移民至土耳其。我们不能忘记这段历史。此外，土耳其还是第一个承认我国独立的国家。在纳扎尔巴耶夫总统实施的多边外交政策框架下，我们得以与兄弟同胞--土耳其建立了更为密切的友好关系。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】