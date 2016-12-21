卓什巴耶夫对阿拉伯联合酋长国进行工作访问

哈通社阿斯塔纳 -- 阿斯塔纳世博会专员热皮尔•卓什巴耶夫于12月20日至21日对阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比进行了工作访问。

访问期间，卓什巴耶夫分别与国际可再生能源署（IRENA）署长阿德南•艾敏、阿拉伯联合酋长国国家媒体办公厅副主任、世博会阿拉伯联合酋长国国家馆专员萨列穆•阿勒阿米尔、世界未来能源峰会代表以及阿拉伯联合酋长国企业界人士举行了会谈。

卓什巴耶夫与艾敏举行会谈时，双方就哈萨克斯坦与国际可再生能源署之间的合作现状与未来前景深入交换了意见，并就国际可再生能源署参展世博会相关事宜与阿斯塔纳世博会主要展示内容进行了讨论。

卓什巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在可持续发展领域提出了许多全球性倡议，并得到了国际社会的积极响应。

双方指出，国际可再生能源署将在联合国欧洲经济委员会部长级会议框架下，于2017年6月11日至14日在阿斯塔纳召开全体大会。

此外，双方还就哈萨克斯坦专家在国际可再生能源署进行实习及世博会志愿者选拔相关事宜进行了商讨。

根据会谈结果，双方签署了国际可再生能源署参展世博会相关合同。

卓什巴耶夫与萨列穆•阿勒阿米尔进行会谈时指出，阿拉伯联合酋长国是在中东地区首个确认参展世博会并签署参展合同的阿拉伯国家。

【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】