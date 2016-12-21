蒙古玩儿鹰少女的传奇故事

她13岁，天真可爱、坚强自信，脱俗经历抓住世界眼球，感动星战7中的神女。好莱坞慷慨解囊，计划把她的故事拍成动画大片。

英国演员黛茜•雷德利（Daisy Ridley）因在《星球大战：原力觉醒》中扮演神秘的芮（Rey）走红世界。后来，她听说一件奇闻：蒙古一位玩儿鹰少女一定会让她想起芮。



快进到现在，芳龄24的雷德利第一次参与制作一部影片。



这就是纪录片《女猎鹰人》（The Eagle Huntress），导演是英国记者奥托•贝尔（Otto Bell）。在美国公映六个星期，票房收入超过150万美元（约合120万英镑），而且成为争夺奥斯卡大奖的15部热门纪录片之一。



《女猎鹰人》由雷德利担任旁白解说，讲述的是真人真事：一名13岁的蒙古少女Aisholpan（以下简称小艾）跟着父亲学徒、要成为玩儿鹰女。他们家是哈萨克族，住在蒙古。历数12代，小艾将成为家族中第一位女猎鹰人。







纪录片解释说，小艾和父亲要打破的是沿袭几百年的传男不传女的风俗。



雷德利回忆，第一次看完素材片，她感动到痛哭，根本无法保持平静，必须赶快给奥托打电话，问一问，"我能帮上什么忙？"

贝尔记得，当时他和影片的另外一位执行制片摩根•斯波罗克（Morgan Spurlock）曾经把独立、坚强的小艾称作"现实生活中的芮"。但是雷德利却坚称，这并不是她要加盟纪录片制作的根本原因。她解释说，"小艾的经历让我想起我自己和父亲的关系，他一直支持我要当演员的理想，从不畏惧、从不退缩。"



雷德利还说，"在我看来，这是纪录片的魂。我认为，观众一定也可以认识到，纪录片隐藏的亮点其实是这一家人和他们相互之间的关系。"



"不过，小艾这个小姑娘真是励志。不少人很善意地把我看作榜样，但是我所做的不过是扮演角色。而这个小姑娘是在打破沿袭数百年的性别差异，而且，她根本没觉得自己有什么了不起。我觉得，这部影片将影响许多、许多女孩子。"







两年前，奥托•贝尔在BBC新闻网站看到一篇文章，标题是"蒙古13岁的女猎鹰手"，讲述的就是小艾的故事。文中穿插许多精彩图片。看完后，贝尔心血来潮，出发前往蒙古。



"最后总算找到了小艾一家人。很不容易，因为他们是游牧人。小艾的父亲说，嗯，今天我们要去给小艾抓只鹰，你想来拍吗？"

第一天拍摄的，是小艾拽着一根绳子、踩着缝隙爬下岩石峭壁，贴近鹰巢。贝尔形容那简直就是"健康与安全的噩梦"。



纪录片还讲述了小艾如何成为参加地区年度猎鹰节大赛的首位女性的经历。比赛中，她冒着零下25度的严寒，带着自己的猎鹰在冰雪覆盖的草原捕获第一只猎物。



贝尔说，最开始，小艾受到许多"大人"、"老手"冷嘲热讽，话相当难听。她的父亲试图给她挡驾，不要让她经历最丑陋的侮辱，但是现在，那些人认识到了，小艾有真家伙、真功夫，她真是猎鹰人，人们就更多地接受了。







雷德利说，小艾对一切都泰然处之，我真很佩服她处事的方式。她在社交媒体上几乎无人提及，她做事是因为自己想做，而不是因为希望出名。



"在这个人人重视外貌的世界，纪录片讲述的是小艾的梦想和理想，这是她的魂。在这样一个充满了肤浅表象的世界，难道这不是很美好吗？"



《女猎鹰人》的版权已经卖给好莱坞，好莱坞计划拍成动画片。作为主人公，小艾和家人拿到足够的钱，她可以追求自己的另外一个梦想：做外科医生。



贝尔说，他希望20年后的学校中能播出这部纪录片，告诉所有的男生女生，心想、是可以事成的。



雷德利同样认为，女生可以学到宝贵的一课。"我小时候没有感觉自己被定格。我上的是一所很重视女生的学校，我的父母也很棒。不过，有时候女生仍会犹豫、不敢大胆追求自己所要的。



看看人家小艾，她甚至从来不怀疑自己能不能做得成。我13岁的时候能做到这一切吗？绝对不可能。"



贝尔也认同，"小艾真是大无畏。她的性格有两重性。在某些方面，她只是普通的少女，喜欢和朋友说笑，喜欢染指甲。"







"但是，只要和自己的猎鹰在一起，她就会成为那个有钢铁意志、必赢的人。看到她带着硕大的猎鹰在雪地中跋涉，真能鼓舞所有的人。尽管条件十分恶劣，我们还是拍完了片子！"



【来源：BBC中文网】