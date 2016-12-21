"一带一路"伊斯兰风情文化国际摄影优秀作品展开展

哈通社阿斯塔纳 -- 中国宁夏"一带一路"伊斯兰风情文化国际摄影优秀作品展21日在纳扎尔巴耶夫大学开展。

展览组委会从8万张摄影作品中精选了17个国家的200张优秀作品。这些作品反映了中国穆斯林以及伊斯兰国家和地区广大穆斯林的生活习俗和风土人情。





中国驻哈萨克斯坦大使馆政务参赞刘江平女士表示，中哈两国是战略合作伙伴、友好邻居。"光明大道"和"一带一路"战略的完美对接将对两国合作关系的发展带来更广阔的前景，造福两国人民。2013年在纳扎尔巴耶大学提出的丝绸之路经济带战略使中哈两国合作关系得到了高速发展。





哈萨克斯坦东干人协会主席安胡塞•达乌罗夫说："我们的主要目的是--展现其他国家和其他民族的伊斯兰文化。前来参观的人们欣赏了记录着伊斯兰世界文化和命运的特殊摄影作品。其中还包括丝绸之路国家和民族的文化。"



据悉，举办本次摄影展是为了庆祝哈萨克斯坦独立25周年和哈中两国建交25周年，以及丝绸之路经济带战略提出3周年，展览将继续至24日。

展览由中国驻哈萨克斯坦大使馆、哈萨克斯坦东干人协会和宁夏伊斯兰国际经济文化友好促进会共同举办。

【编译：小穆 审校：金桥】













