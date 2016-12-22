国际油价下跌 因美国库存增加和利比亚料增产

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，原油期货周三下跌，此前利比亚称，预期未来数月增产，且报告显示上周美国原油库存意外增加。

布兰特2月原油期货下跌0.89美元，或1.6%，报54.46美元。美国2月原油下滑0.81美元，或1.5%，报52.49美元。



尽管美国2月原油期货下跌，但近月合约上涨约0.5%，且收在逾一周最高，因周二投资者将价格较低的1月合约展期到价格较高的2月合约。



"今日的重大消息是，从目前的情况看，利比亚原油供应将会增加，"WTRG Economics总裁James Williams说。



利比亚国家石油公司周二证实，通往Sharara和El Feel油田的输油管道重开，称希望未来三个月全国石油产量增加27万桶/日。



"主要问题是，石油输出国组织(OPEC)将如何应对利比亚供应上升。利比亚没有参与减产协议，我预期，沙特将单方面对利比亚增产作出平衡。"



美国能源资料协会(EIA)公布，截至12月16日该周，美国原油库存增加230万桶，但汽油和馏分油库存减少。



这是原油库存在五周内首周增加。接受路透调查的分析师预估为减少250万桶。



相反，美国石油协会(API)周二下午公布，上周美国原油库存减少410万桶，降幅大于预期。