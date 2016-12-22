纳扎尔巴耶夫总统与伊朗总统鲁哈尼举行会谈

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统22日上午在总统府与伊朗伊斯兰共和国总统哈桑•鲁哈尼举行会谈。

纳扎尔巴耶夫说："伊朗是哈萨克斯坦在穆斯林世界中最主要的合作伙伴和隔海相望的近邻，哈伊两国人民之间有着深厚的友谊。近些年来，您为解决伊核问题做出了不懈努力，哈萨克斯坦人民与世界各国人民高度评价您在这方面所作出的努力。国际社会取消对贵国的经济制裁已一年有余，我们注意到，在这一年里通过对经济政策进行系统性调整，贵国取得了不菲的成就，这将为进一步增进哈伊两国之间的友好合作关系提供动力。我坚信，伊朗推行的外交政策将有利于里海各沿岸国家。"



纳扎尔巴耶夫说，自己于2016年4月对伊朗进行了成功访问，您随后进行了回访。两国领导人的互访有利于进一步增进两国双边关系。



"我对贵国进行访问期间，双方签署了总价值为10亿美元的商贸协议。协议的落实工作目前正在稳步推进，成果令人满意，我们应继续做好所有的相关工作。哈萨克斯坦愿进一步深化两国各领域的合作关系。"纳扎尔巴耶夫说。



鲁哈尼说："正值哈萨克斯坦庆祝独立25周年之际，我谨代表伊朗人民和我个人的名义向哈萨克斯坦人民和您表示最热烈的祝贺，并致以美好的祝福。"

鲁哈尼指出，作为穆斯林国家，伊朗高度重视两国的牢固友谊和兄弟般的关系。近些年来，两国各领域合作取得新进展，伊方愿同哈方保持战略互信，扩大互利合作，继续推进两国在各领域合作，为两国关系发展不断注入新动力。伊方感谢哈方长期以来在国际场合给予伊朗的宝贵支持。

鲁哈尼对纳扎尔巴耶夫总统为推动伊核问题的解决所发挥的积极作用表示感谢。并相信阻碍伊哈两国关系正常发展的一些因素必将会消除。

双方还就当前的国际地区热点问题深入交换了看法。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】