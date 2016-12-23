中国建设银行将在哈萨克斯坦设立子银行

哈通社阿斯塔纳 -- 以市值计中国第二大银行--建设银行周二公告称，该行拟出资120亿元人民币，在北京投资设立全资子公司--建信资产管理有限责任公司，专司市场化债转股业务。

公告称，建信资产主要经营和办理相关债权收购、股权投资、债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务。

此外，公告还显示，公司董事会批准该行在哈萨克斯坦设立一家子银行，并授权高级管理层办理在哈萨克斯坦设立子银行的具体事宜。

根据此前报道，今年11月，应哈萨克斯坦Halyk银行邀请，中信银行与哈萨克斯坦Halyk银行在哈萨克斯坦政府大楼签署股权买卖备忘录，拟从哈萨克斯坦Halyk银行购买其全资持有的Altyn银行60%股权。



收购完成后，中方投资人合计持有Altyn银行60%股权（其中中信银行持有不低于40%），Halyk银行继续持有其余40%。中信银行成为国内首家在哈收购银行的股份制商业银行。



随着中国“一带一路”战略与哈萨克斯坦“光明大道”经济计划相对接的不断推进，两国之间在包括金融等领域的合作正在逐步加速。



【编辑：木合塔尔·木拉提】