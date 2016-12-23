俄罗斯人对纳扎尔巴耶夫的信任度最高

哈通社阿斯塔纳 -- 据全俄公众意见调查中心社会调查数据显示，信任拉赫蒙、阿坦巴耶夫、米尔济约耶夫和别尔德穆哈梅多夫的俄罗斯人占4-6%，而信任纳扎尔巴耶夫的俄罗斯人占54%。

在最值得信任的独联体国家领导人排行榜上白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科获得65%的支持率，而哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫获得54%（2015年45%、2012年31%）的投票。

对其它独联体国家领导人的信任度分别是：阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫为11%、亚美尼亚总统谢尔日·萨尔基相为8%、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫为6%、吉尔吉斯斯坦总统阿尔马兹别克·阿坦巴耶夫和摩尔多瓦总统伊戈尔·多东为5%、土库曼斯坦总统古尔班古雷·别尔德穆哈梅多夫和塔吉克斯坦总统艾莫马利·拉赫蒙为4%、格鲁吉亚总统格奥尔基•马尔格韦拉什维利为3%、乌克兰总统彼得·波罗申科为2%。

被俄罗斯人认为是最稳定和最成功的国家分别是：白俄罗斯为68%、哈萨克斯坦51%、亚美尼亚16%、乌兹别克斯坦14%、塔吉克斯坦7%。

俄罗斯族居民的权利保障方面白俄罗斯从2010年的27%增长到69%，而哈萨克斯坦从2013年的18%增长到38%。

提及其它独联体国家的受访者明显减少：亚美尼亚为13%、乌克兰为6%、吉尔吉斯斯坦和阿塞拜疆以及摩尔多瓦和乌兹别克斯坦为5%、格鲁吉亚和塔吉克斯坦为4%、土库曼斯坦为2%。

据悉，此次调查是在2016年12月10-11日期间，对1600个受访者随机选择固定电话和手机进行电话调查的。

【编辑：小穆】