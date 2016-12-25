世界博览会（世博会）是一个富有特色的讲坛，它鼓励人类发挥创造性和主动参与性，它更鼓励人类把科学性和情感结合起来，将种种有助于人类发展的新概念、新观点、新技术奉献在世人面前。

多数国家举办世博会的目的通常是为了庆祝重大的历史事件或某个国家、地区的重要纪念活动，以展示人类在某一领域中，在政治、经济、文化和科技等方面取得的成就。举办世博会，不仅给参展国家带来发展的机遇，扩大国际交流和合作，促进经济的发展，同时给举办国家创造巨大的经济效益和社会效益，宣传和扩大举办国家的知名度和声誉，促进社会的繁荣和进步。



世博会的起源来自于英国，1851年，英国在伦敦举办了首届世界博览会（万国工业博览会）。



此前，欧洲各国举办工业博览会已不是新鲜事，特别是英国、法国在工业革命的推动下，都举办了多届有影响的工业产品博览会，以此来推广本国的工业生产技术和宣传新产品。成立于1754年的英国皇家艺术协会历来承担国家展览会的组织工作，担任皇家艺术协会主席的阿尔伯特亲王具有一种与传统理念所不同的开明思想和创新精神。阿尔伯特提出要求"博览会必须是国际性的、展品要有外国产品参加"的设想，要求能在伦敦海德公园中找到最好的展览场地，以举办一届规模宏大的世界博览会。



1849年6月30日，一次历史性的会议在白金汉宫召开，参加者有皇家艺术协会成员、全国博览会组委会成员、建筑公司成员和阿尔伯特亲王。会上讨论了举办世博会的想法，同时就如何举办世博会作出了7项重要决定，这些决定为世博会举办确立了基本框架。会议决定世博会展品分为四个大类：原材料、机械、工业制品和雕塑作品；将建一幢特别临时建筑作为世博会展厅；举办场地选在海德公园南侧；博览会将是国际性的，由国家发出参展邀请；组委会将提供大量奖金以鼓励参展者；将成立一个皇家委员会来主办世博会；世博会财政集资由艺术家协会负责。日后这些决定都被逐一实施，只是在评选奖励方面采用奖牌取代了金钱。



会议之后，组委会立即起草并提交给政府关于成立世博会皇家委员会的申请。组委会成员拜访了英格兰、苏格兰和爱尔兰的65个城镇，试探了解英国著名的制造商们对世博会参展的想法，组委会还到法国等一些欧洲国家进行了游说，动员参展。



1850年1月3日，世博会皇家委员会成立。随后，维多利亚女王便以国家名义向世界各国发出世博会参展邀请。1851年5月1日，英国正式在伦敦海德公园举办万国工业博览会。博览会历时5个多月，于10月11日结束，共吸引了来自世界各地的六百二十余万参观者。因此它普遍被认为是维多利亚中时期的象征，并确立了大英帝国世界工厂的主导地位。期间，展出了超过一万三千件高科技展品，上百万游客的来访促使英国迈向更强大的国家地位，博览会中展出的轨道蒸汽牵引机、高速汽轮船、起重机、厨具用品、铁制品、收割机等展品为进一步推进全球科技发展起到了不可估量的重要作用。



历届世博会中展出了许多令人印象深刻的展品。例如，英国园艺师约瑟芬•帕克斯腾在1851伦敦世博会期间，提供了一座以钢铁和玻璃为建材，并由叶片联想而设计的"水晶宫"建筑构造方案。1855巴黎世博会期间，比利时音乐家阿道夫•萨克斯展出了自己最新发明的乐器--萨克斯风，令参观者惊叹不已。在1876年举行的费城世博会期间，爱迪生发明的电报机首次展出，1878年巴黎世博会中，展出了爱迪生发明的话筒、留声机以及用钨丝制作的白炽电灯。1904年，在圣路易斯世博会上，美国的一位叫南希•约翰逊的女士展出蛋筒冰淇淋机。1958年，安德•沃特凯恩在布鲁塞尔世博会中展出由铝制材料构成的"原子球"建筑设计方案，表现了人类对金属和钢铁工业的尊崇和对原子能和平利用的信念和期望。



起初，世博会多以大众化的综合博览为主题，例如庆祝某个国家成立百周年、法国大革命百年纪念等。而如今，随着科技的日益发展，世博会的主题亦趋向某部份专业，去探讨新科技和生活的关系。而且，世界博览会的主题，多数以当时的科技成果来配合当时社会环境的需求。例如在两次世界大战和冷战期间的世博会，大多是以和平、建设明天为主题；而从20世纪末开始，环境保护的议题即成为了关注的焦点。



2017世博会将于6月10日至9月10日在首都阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦是中亚地区第一个获得专业性世界博览会举办权的国家，2017世博会主题已被定为"未来能源"。这一大型项目将促进我国向"绿色"经济的转型，并且在新能源领域成为一个极好的创新平台。



全球多数国家纷纷表示，将积极参展阿斯塔纳世博会，并给予全方位的支持。现今，共有112个国家和18个国际组织确认参展世博会，若顺利举办，哈萨克斯坦将成为世博会参展国家数量最多的三大主办方之一。截至目前，葡萄牙位于榜首，共有140个国家参展，其次是中国，共有121个国家参展。



值得一提的是，身为世博会创始国的英国已有20余企业代表确认参展世博会。世博会英国国家馆专员查尔斯•亨德利表示，英国国家馆将成为面积最大的国家馆之一。英国将在阿斯塔纳世博会期间展出能源领域的高科技展品。英哈两国友好交往历史悠久，传统友谊源远流长，英国希望通过世博会，进一步推进两国在各领域的友好合作关系。



剑桥大学教授塞德霍尔德•萨科塞纳日前在接受记者采访时说："英国通过举办世博会，为全球各国在科技领域的发展注入动力，同时英国也从中获益。我坚信，哈萨克斯坦也将通过世博会取得巨大成就，并进一步推进国家繁荣发展。"



【编辑：昂哈尔 审校：金桥】





