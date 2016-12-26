俄艺术家叹息：红旗歌舞团的精华都走了

星期天，俄罗斯民众来到莫斯科亚历山德罗夫红旗歌舞团总部外面悼念94名飞机空难遇难者，其中有这个歌舞团的60名团员。该歌舞团在国际上有一个更为人知的名字，就是"红军合唱队"。

这支俄罗斯武装部队的官方合唱队当时正在前往叙利亚的一个空军基地，去参加当地部队的新年庆祝活动。



合唱团的指挥兼艺术指导维克多•叶里席夫将军说，"今天我们对这场灾难感到震惊。我们亚历山德罗夫歌舞团的（同事们）遇难了。"

这个歌舞团是1929年由著名作曲家亚历山大•亚历山德罗夫创建的。它起源于苏联时代，现在由乐队、混合舞蹈团和合唱团三部分组成。



纽约时报报道说，亚历山德罗夫的孙子叶夫根尼对俄罗斯的一家新闻网站说，"这个歌舞团的精华消失了"。他说，"所有最好的独奏演员，整个合唱队","现在一切都垮了，最好的都走了。"



报道说，红旗歌舞团的竞争对手、俄罗斯国家警卫队的合唱队负责人维克多•叶里谢耶夫说，"这个合唱团最优秀的歌手都走了。"

纽约时报说，这个军队合唱团是俄罗斯仅有的两个获准能够使用"红军合唱团"名字的团体之一。







据该合唱团的官方网站，叶里席夫总共指挥过该合唱团在五十多个国家的七千次演出。观众达两千万人。演出场所包括在中国、日本、朝鲜、澳大利亚、德国和法国等国家的著名音乐大厅。



该网站说，歌舞团共有音乐家、歌唱家和舞蹈家等四百多位军队艺术家。其中五十位获得过俄罗斯荣誉艺术家的最高荣誉。



叶里席夫说，"俄罗斯国家警卫队的红军合唱团MVD所有团员和我一起向亚历山德罗夫歌舞团的家属和这次空难所有遇难者的家属表示友谊，在这个悲痛时刻向他们表示我们深深的情谊。"



这支合唱团曾经在罗马为教宗保罗二世表演过，也在俄罗斯总统叶利钦和后来的普京总统的就职典礼上进行过演出。该合唱团每年都参加俄罗斯五月九日举行的庆祝俄罗斯二战胜利仪式的表演。



他们的演出还被制成了三个音乐视频，在至少二十个黄金档电视节目中播出。叶里席夫说，"他们不仅是我们的同事，也是一支非常重要的部队艺术公司。"



俄罗斯国防部表示，红军歌舞团乘坐的飞机在离开度假圣地索契后不久就坠落到黑海里。



有关官员说，在俄罗斯海岸外发现了飞机残骸和一些尸体。在距离海岸1.5公里的70米深的水下发现了飞机主体。



普京总统星期天早上在全国电视上宣布星期一为全国哀悼日。（来源：美国媒体）