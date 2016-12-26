阿斯塔纳将以崭新面貌迎接新年

哈通社阿斯塔纳 -- 新年即将到来之际，阿斯塔纳相关部门已在首都树立37棵圣诞树，并为阿斯塔纳市主要景点进行修饰美化，使之充满魔幻色彩。

市政府文化局发布消息称： "每当新年到来之际，我们将对阿斯塔纳市主要景点进行不同风格的修饰美化。今年，我们将以蓝色为主展开修饰工程，迎来新的一年。"



目前，相关人员已在阿斯塔纳市部分景点布置了魔幻孔雀、圣诞麋鹿等20多种不同冰雕，并在"哈萨克耶勒"纪念碑、 卫国将士广场、学生宫等主要广场建造了喷泉，使原本就秀丽的阿斯塔纳城市风景焕然一新、充满活力，更加鲜艳动人，令市民纷纷称赞。



"我们今年还计划为大街边沿种植的树木填充动态光球、彩灯、芒星以及用各式各样的玩具进行修饰，并在‘阿斯塔纳'音乐厅与Keruen商场前布置照明设施，以优美、文明、靓丽的城市夜景迎接新年。我们在巴伊铁列克观景塔前还布置了 ‘宫殿之门'照明设施。值得一提的是，新年之际为多个建筑物与公园进行的修饰素材均符合阿斯塔纳世博会‘未来能源'的主题。我们高度重视对耶斯勒河岸区的修饰工程。"文化局消息称。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】













































