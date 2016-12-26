江布尔州考古工作又有新发现

哈通社塔拉兹 - 2014年，江布尔州共有5处历史遗迹入选联合国教科文组织人类文化遗产名录。

这5处遗迹分别是：阿克托别古城、库兰古城、沃尔涅克古迹、阔斯托别古城遗迹阿科尔塔斯宫殿遗迹。



"楚河与塔拉斯河之间的江布尔州，是一片充满了历史遗迹和故事的土地。"在接受哈通社记者采访时，"塔拉兹传统遗迹"国立博物馆馆长塔肯•莫勒达科诺夫说。



"在据塔拉兹市100公里的热斯库洛夫县库兰乡周边，发现了大量古代遗迹。这些遗迹有些属于古代的哈萨克战士，有些属于古代其他文化族群的战争遗物，还有包括铁木尔时期的城防工事，7-12世纪的宗教场所遗迹，以及大量驿站、城镇、壁画等等。而在该县中心的库兰乡所在地，还发现了库兰古城的遗址。"他说。



据莫勒达科诺夫介绍，关于库兰古城的记载，可在中国和阿拉伯于7-8世纪之间的古籍当中找到。



古时的商人们，通过这座古城作为中转站，将从中国、韩国和日本等地贩运来的丝绸、金银饰品、漆器和瓷器等商品，转运到罗斯和拜占庭。



20世纪60年代，苏联考古学家们曾在这里发现了古时库兰古城统治者位于城外的别墅以及富有的城市居民和手工业者的住所等。



很多遗迹显示，这一地区在古代存在着各种不同的文化和宗教。



目前相关考古工作已经证实，库兰古城的建城历史不晚于公元6世纪。



在阿拉木图考古学家们所进行的发掘中，古城布局面貌逐步显露，统治者的宫殿、手工业者的市场以及居民区等分布都已明确。此外，发掘过程中，考古工作者们发现了许多有趣的陶器、突骑施钱币、各种饰品、铜质的锅、谷物以及酒窖、农具、手工石磨以及其他各类物品。



其中，面貌融合了高加索与突厥人风格，由泥土烧制而成的、头戴高冠的人头雕像的发现，最为令人震惊。



这些雕像的残存部分，显然是属于公元9世纪的造物。



这些文物，向我们展现了中亚古代城市居民可能的真实面貌。



库兰古城中发现的这几个雕像，在哈萨克斯坦尚属首次。



【编译：木合塔尔·木拉提】