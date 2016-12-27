纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟成员国应建立反经济危机委员会

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统26日出席在俄罗斯圣彼得堡举行的欧亚经济联盟经济委员会最高理事会会议。

俄罗斯总统普京、吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫和亚美尼亚总统萨尔基相出席当天的会议，白俄罗斯总统卢卡申科缺席。

纳扎尔巴耶夫指出，新通过的海关法将保障成员国公民的利益，将进一步简化海关手续。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国期间进一步加强了国际合作关系。

"我们在这一方面取得了显著的发展。欧亚经济联盟与越南之间的自贸协定于10月份正式生效，而伊朗、印度、新加坡和埃及等国家希望就与欧亚经济联盟建立自贸区问题进行协商。目前，联盟与25个国家签署了相互合作关系备忘录，与中国'丝绸之路经济带'战略对接问题正在进行当中，还就与欧盟和上合组织之间建立合作伙伴关系问题进行协商。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫还表示，中国和以色列目前正在就经贸合作问题进行积极谈判，南美洲各国也对联盟表现出浓厚的兴趣。

纳扎尔巴耶夫指出，影响欧亚经济联盟发展的主要因素包括全球经济发展放缓和联盟内部存在仍未解决的问题。

"在解决重大问题上，联盟经济委员会应起到先头兵的作用。当今最重要的问题是，对经济危机后的形势进行评估，以及为经济联盟制定系统发展战略和长期发展规划。在这情况下，应建立反危机委员会。各成员国领导若支持此项提议，我们可通过相关决议。"他说。

最后，纳扎尔巴耶夫预祝吉尔吉斯斯坦成功履行欧亚经济联盟轮值主席国职责。

【编译：小穆 审校：金桥】