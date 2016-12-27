国际问题专家：叙利亚和平会议将为阿斯塔纳带来政治红利

哈通社阿斯塔纳 -- 国际问题专家多斯木•萨特帕耶夫27日在接受哈通社记者采访时提出了自己对叙利亚和平会议在阿斯塔纳举行的一些观点。

萨特帕耶夫说："俄罗斯总统普京提出建议称，希望将阿斯塔纳作为举办叙利亚和平问题的新政治协商平台。普京总统的这一建议足以证明俄罗斯对哈萨克斯坦的信任。其中原因有二：第一，哈萨克斯坦为俄土关系改善作出了巨大努力，顺利促使俄土关系恢复正常。第二，哈萨克斯坦曾经也提出召开和平会议解决叙利亚问题，俄罗斯与土耳其也非常清楚这一点。"



"我们作为东道主只会为此次会议提供平台。2015年在伊朗举行的叙利亚问题国际协商会议也是如此，伊朗并未直接参与。因此，我国政府或许也将就这一问题保持中立。"他说。



萨特帕耶夫表示，哈萨克斯坦已向多国发出出席在阿斯塔纳举行的叙利亚和平会议的邀请。



"在阿斯塔纳召开叙利亚和平会议或将对我们有利，即便不能带来经济利益，也能带来政治红利。哈萨克斯坦将再度成为调停一方，并将通过此举进一步提高在国际政治舞台上的地位。此外，调停若能顺利进行，必将会提升哈萨克斯坦的国际地位和纳扎尔巴耶夫总统的个人形象。"



萨特帕耶夫指出，此次会议将就阿萨德政权合法化相关事宜进行协商。



"土耳其外交政策最近正在逐渐转型，土方已不再要求阿萨德放弃政权。或许，土耳其已逐渐明白，在俄罗斯与伊朗的支持下，阿萨德政权将得以巩固，而叙利亚问题也不会在短期内得以解决。伊拉克和黎巴嫩的参与将打破叙利亚内部的力量平衡，并促使叙利亚问题持久化。这一切对土耳其而言并无任何利益，因为叙利亚政府军和反对派武装之间的冲突也将对土耳其造成一定影响，叙利亚大部分难民将会流入土耳其境内。"萨特帕耶夫说。



【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒 编译：昂哈尔 审校：金桥】