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    “排球美少女”萨比娜计划在阿克托别办排球俱乐部

    13:04, 29 12月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 据diapazon.kz网站消息，"排球美少女"萨比娜•阿勒腾别克娃日前接受记者采访时表示，计划在阿克托别开设排球俱乐部。

    记者："阿克托别在换市长后，是否有什么变化？"

    萨比娜："阿克托别市时刻都在发生变化，随着时间流逝，这座美丽城市将不断繁荣发展。如今，我国青年对体育运动的崇尚和热爱正不断增进。这是一个好征兆，我坚信，不久后的将来，热爱体育运动的人群将会倍增，我国体育领域将得到迅速发展。"

    记者："能否介绍您将在阿克托别开设的排球俱乐部？"

    萨比娜："我希望在阿克托别开设排球俱乐部，满足广大拍球爱好者的愿望。这将会是一个男女皆可参加的排球俱乐部。我还计划为女子团队专门成立甲级联赛和超级联赛。"

    记者："您现在在哪一队打排球？"

    萨比娜："阿拉木图俱乐部23岁以下女子国家队。"

    记者："是否有人曾向您提议放弃体育，转向模特行业？"

    萨比娜："是的，但我拒绝了，因为对我而言，体育永远都是最重要的。我从小就热爱体育运动，并为自己制定了许多体育领域的目标。因此，我是不会放弃体育，转向其它行业的。"

    【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

    标签:
    体育 阿克托别 黄金储备
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