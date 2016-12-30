俄塔航空争端持续发酵 准备相互提起诉讼

哈通社阿斯塔纳 - 据塔吉克斯坦官方消息，由于未能同塔吉克斯坦方面就恢复航线运营问题达成一致，俄罗斯亚马尔航空公司决定就此提起诉讼。

塔吉克斯坦交通部部长甘扎尔佐达表示，俄罗斯亚马尔航空公司的"起诉"威胁不值一提，相反反而证明了该公司缺乏运营塔吉克斯坦至俄罗斯国际航线的能力。



甘扎尔佐达称，塔方将在法庭上维护塔吉克斯坦的利益。



此外，这位部长表示，由于俄罗斯方面作梗而导致停航的塔吉克斯坦索蒙航空公司，因部分航线始终无法恢复而遭受了不小的损失。



为了解决这一问题，塔吉克斯坦方面或许也将同时提起诉讼。



此前俄罗斯亚马尔航空公司商务总监安德烈•杜博洛夫曾表示，该公司希望通过诉讼挽回经济损失。



根据此前的报道，塔吉克斯坦政府对俄罗斯亚马尔航空公司发出了航空禁令，称该公司无力承担杜尚别于其他地区的固定航线，且无权在当地出售飞机票。



作为回应，俄罗斯官方宣布暂停塔吉克斯坦索蒙航空运营的两国间多条国际航线。



双方此前在莫斯科的双边磋商未能取得任何有意义的进展，目前两国首都及其他数座主要城市之间的航空交通陷入停滞。



【编译：木合塔尔·木拉提】