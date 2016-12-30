纳扎尔巴耶夫出席新年慈善晚会

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统29日在阿斯塔纳独立宫出席新年慈善晚会。

期间，纳扎尔巴耶夫发表讲话称，哈萨克斯坦取得的史上最伟大的成就，是全体国民共同努力和团结一致的结果。



纳扎尔巴耶夫表示，明年将在哈萨克斯坦举行世界大学生冬季运动会、世界博览会及伊斯兰合作组织峰会等国际盛大活动。



总统还指出，哈萨克斯坦人民自古就有慈心为人、善举济世的传统美德。开展慈善活动是营造互帮互助良好社会环境、 提高公民慈善公德意识的有效载体，也是帮助困难群众、维护社会稳定、促进社会文明进步的重要途径。



值得一提的是，2015年，纳扎尔巴耶夫总统将自己获得的"丝绸之路"和平奖分别捐献给"慈爱"公益组织和国语发展基金会（各30万美元），用爱心挽救了29名急需手术的贫困儿童生命，给予他们重新拥有生命和美好人生的希望。后来，这些儿童的手术进展得非常顺利，他们康复后纷纷以个人名义和其他得到总统爱心捐助的儿童名义向总统致信，以表示感谢。



"慈爱"公益组织代表说："一名叫恰罗斯•塔黑洛娃的7岁孩童曾患喉癌，但因技术问题，在国内进行的17次手术都未能成功治疗他的喉癌。癌瘤不断扩大，导致呼吸困难，喉咙发音功能逐渐丧失。后得到纳扎尔巴耶夫总统的爱心援助，前往韩国进行手术，顺利克服病魔。自那以后，这名孩童的发音功能逐渐恢复，呼吸也恢复正常，如今已达到能说话的水平。还有一名叫谢里亚兹丹•阿斯凡迪亚尔的六岁孩童曾患脑癌，在纳扎尔巴耶夫总统的支持下，他在土耳其进行手术，顺利切除脑瘤。他将同恰罗斯一起面见总统，并代表所有获得总统爱心援助的儿童名义，向总统表示感谢。"



最后，纳扎尔巴耶夫预祝与会人士新年快乐，并祝愿全国人民身体健康、事业进步、心想事成。



据悉，此次慈善晚会由"慈爱"公益组织主办，通过晚会募集到的所有资金将全部转至"慈爱" 公益组织基金会，并用于慈善项目。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

