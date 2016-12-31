当选联合国秘书长古特雷斯向哈萨克国立大学校长致感谢信

哈通社阿拉木图 -- 据哈通社驻阿拉木图记者报道，新任联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯向阿尔法拉比哈萨克国立大学校长卡里姆海尔•穆坦努夫致信，就该大学与联合国卓有成效的合作所作的贡献表示衷心的感谢。

古特雷斯在信中向阿尔法拉比哈萨克国立大学就解决当今国际问题作出的巨大贡献表示感谢。

古特雷斯信中表示："为实现联合国缔造者们所梦想的目标，我们还有更多共同的事要去做。我将在合适的时间对贵校进行访问，这是我的荣誉。"

值得一提的是，阿尔法拉比哈萨克国立大学在中亚可持续发展目标下管理着联合国"学术影响"全球中心和联合国教科文组织的区域中心，并有效完成了联合国分配的任务。

在支持纳扎尔巴耶夫总统提出的"绿色桥梁"和"G-Global"倡议框架下，阿尔法拉比哈萨克国立大学成为了在独联体国家大学当中唯一获得举办"RIO+20"全球会议的高校。

据悉，为准备可持续发展战略专家，阿尔法拉比哈萨克国立大学与哥伦比亚大学之间的"MDP Global Classroom"项目正在进行当中。

【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒 编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】