哈萨克斯坦南极科考队抵达极点庆祝新年

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦"独立日极点"科考队已于元旦当天抵达南极洲极点，并在极点庆祝新年。

经过10天的长途跋涉，科考队队长玛戈詹•萨格姆巴耶夫及三名队员--尤里•尤金、伊利亚斯•哈利姆别托夫、达吾列特•沙里珀夫克服了接近零下90度的严寒天气，顺利抵达南极洲极点，路程长度达217公里。

科考队四名成员从极点发回的通讯中，向全体哈萨克斯坦人民致以新年祝贺，祝愿全国人民在新的一年里收获幸福，祝福祖国繁荣昌盛、和平稳定。





据悉，四名科考队员极点考察之行启程于2016年12月21日，四名队员首先乘坐飞机抵达雪原上的始发点，随后步行完成之后的217公里路程。

在此之前，探险队队长萨格姆巴耶夫和队员哈利姆别托夫于独立日（12月16日）当天登顶南极洲最高峰--文森峰（4892米），并在山顶插上了哈萨克斯坦国旗。

科考队还在途中为最年轻的科考队队员伊利亚斯•哈利姆别托夫庆祝了其21岁生日。





据哈萨克斯坦国际地理学会（QazaqGeography）旅游协会副会长努尔兰·阿卜杜沃夫介绍，从2011年起至今，我国共组织了3批科考队共15名队员，对北极地区和南极洲进行了科研考察。2014年，哈萨克斯坦被邀请加入1959年达成的《南极条约》。



据悉，"独立日极点"科考队此次考察项目，得到了哈萨克斯坦国家地理协会与哈萨克斯坦民族和睦大会的鼎力支持。

巴伊铁列克国有控股公司及纳扎尔巴耶夫大学、阿尔法拉比大学、阿斯芬迪亚洛夫国立医科大学等也为科考队提供了协助。

阿卜杜沃夫表示，在此次"南极洲极点"科研考察结束后，哈萨克斯坦将在南极洲建立一座科考站。







【编译：木合塔尔·木拉提】