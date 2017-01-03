卡拉干达州政府将为楼房坍塌事故遇难者举行官方葬礼

哈通社卡拉干达 -- 卡拉干达州政府将于1月3日至7日为沙罕居民点楼房坍塌事故遇难者举行官方葬礼。

1月2日中午，卡拉干达州政府新闻发言人阿丽娅•瑟兹德克娃通报了这次事故以及救援和善后工作开展的情况。



瑟兹德克娃介绍说，州政府将为在此次事故中遇难的一名叫瓦列里•米海洛夫的60岁男子在萨列普特居民点举行葬礼，并分别于4日至7日为其余遇难者举行葬礼。



瑟兹德克娃表示，州政府将进一步加大善后各项工作的力度，特别是对伤员要全力开展救治工作，确保伤者得到最好的治疗。州政府已决定向每位遇难者家属支付100万坚戈的补偿，向每位伤者支付50万坚戈。此外，政府将全部承担遇难者安葬与献祭费用，并按照相关规定和评估委员会决议，承担事故所造成的损失和其他费用。



据此前报道，1月1日晚22时40分，卡拉干达州沙罕居民点一楼房发生局部坍塌，事故导致9人遇难，其中还有2名婴儿。事故原因系由冬季取暖用锅炉发生爆炸所致。发生坍塌事故的楼房内共有118名住户，坍塌一侧住有30人。辛运的是，发生坍塌时，有一部分住户并不在楼内。



纳扎尔巴耶夫总统2日就卡拉干达州沙罕居民点一楼房发生局部坍塌向遇难者家属致慰问电，并下达指示，责成卡拉干达州和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因并依法问责。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

