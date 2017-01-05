美官员：有证据证明俄介入邮件泄密

哈通社阿斯塔纳--三名美国官员4日称，美国情报机构在11月大选后已获得确凿证据，证明俄罗斯透过第三方向维基解密（WikiLeak）提供借助黑客技术窃取的民主党全国委员会（DNC）资料。

据路透社报道，美国官员在数月前就认定，俄罗斯情报机构主导了该黑客行动，但不确定是否能证明俄罗斯也控制了不利于民主党总统候选人希拉莉的信息的发布。



维基解密创始人阿桑奇在接受福克斯新闻频道访问时说，他并未从"某个缔约国"收过窃取自DNC及希拉莉竞选团队主席波德斯塔的邮件。不过，阿桑奇并未排除他从第三方获取这些材料的可能性。



这些额外情报的到来，正值美国总统奥巴马面对党内批评，斥责其政府耗时数月才回应这起网络攻击。包括知名共和党议员在内的美国参众两院领袖，也呼吁就此事展开调查。



上述官员表示，关于黑客攻击的情报报告将于星期四递交给奥巴马，并于星期五递交给特朗普。不过，报告内容在星期三还在讨论中。



这些官员不愿透露，美国政府是如何得知第三方传递泄密资料给维基解密的情报。



美国总统当选人特朗普质疑美国情报界的结论。俄罗斯也否认黑客攻击的指控。



【编辑：金桥】