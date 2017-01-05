中国数十家能源企业将高规格参展阿斯塔纳世博会

哈通社阿斯塔纳--据中国证券网消息，2017年6月10日至9月10日，以"未来能源"为主题的世博会将在阿斯塔纳举办。5日召开的中国贸促会新闻发布会透露，中方将携数十家大型能源企业高规格参展。

据悉，阿斯塔纳世博会将是中国大型企业和省（区、市）在海外世博会上参展最多的一次。中方将组织中石油、国家电网、中国国电、中广核、浙江能源、协鑫集团等国内大型能源领军企业参与核心展示活动，展示中国在石化、太阳能、核能、风能、电能等领域的先进技术成果。中国馆将展示的小太阳核能聚变就是代表未来的一种能源。

据报道，中国馆主题为"未来能源、绿色丝路"。展馆依次分为序厅、能源走廊、中国的智慧与实践、能源梦剧场、全球使命与伙伴、尾厅和接待区，将全面展示中国能源发展主张及对未来能源的思考。在全球使命与伙伴展区，将展示中国与其他国家，特别是与中亚国家的能源技术合作成果，重点展示中国国电的龙源风电场模型、中广核的华龙一号模型、浙江能源的煤电厂超低排放技术模型等。



除开馆仪式、国家馆日活动之外，阿斯塔纳世博会期间，中国馆还将举办哈中能源合作论坛、哈中旅游合作论坛等系列活动。目前，中国馆各项筹备工作按计划推进，中国馆已经开始施工建设。



【编辑：金桥】