《哈萨克汗国》电影版上映吸引海外哈萨克人关注

哈通社阿斯塔纳 - 历史巨制《哈萨克汗国》电视剧电影版《不败之剑》正在全国各大影院热映当中。

影片不仅吸引了大量国内观众的收拾热情，同时在中国哈萨克族群体中也引起了轰动。



哈通社旧体哈文版及中文版关于电视剧电影版正式上映的报道发布之后，收到了大量中国网民的热情留言。







许多中国网民纷纷留言表示，希望能够尽快一睹影片真容。



部分网民甚至留言称，打算亲自来哈萨克斯坦，只为能够欣赏这部历史巨制。



在留言当中，还有网民表示，希望更多的哈萨克历史题材电影能被搬上大银幕，让人们更多的去了解哈萨克的历史与文化。



目前《不败之剑》仍在全国院线火热公映当中，而据制片方透露，电视剧版则计划在春季播映。











连续剧《哈萨克汗国》根据纳扎尔巴耶夫总统指示，由沙罕•艾马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。



电视剧由著名编剧斯马古勒•叶鲁拜根据著名作家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》第一部《不败之剑》改编而成。

据导演鲁斯帖穆透露，电视剧制作时间耗时整整2年，上千人参与了拍摄工作。

电视剧语言对白主要采用的是哈萨克语，其中还穿插蒙古西部方言和北部方言。俄语配音版本也已制成。

【编译：木合塔尔·木拉提】