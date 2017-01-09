调查：西方人担心会爆发第三次世界大战

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，YouGov公司所做的调查显示，西方国家民众认为，世界濒临第三次世界大战的边缘。

据英国《报纸独立报》报道，社会学家们包括美国、英国和法国在内的九个西方国家的9000人中间进行了一项民意调查。



调查显示，公众对未来比较悲观，担心即将爆发"世界范围的冲突"。



由于超级大国在叙利亚的血腥冲突中支持不同派别，"伊斯兰国"继续在中东作战，全球各地发生了一连串恐怖袭击，普京和特朗普的措辞都很强硬，公众舆论认为世界和平从未像目前这样脆弱。

美国人最倾向于认为将爆发世界大战，法国人、德国人和英国人也很悲观。大约64%的美国人认为世界即将爆发大战，只有15%的人认为有可能实现世界和平。英国人略微乐观一点：有19%的受访者认为有可能实现和平，但61%的人认为明显有可能发生战争。

舆观调查公司专家说："美国人和法国人最感到恐惧，但原因不同。美国人的恐惧可能表明有些人对特朗普即将出任总统感到心里没底。就法国来说，恐惧主要与恐怖主义威胁有关。"

同一项民调显示，欧洲人和美国人往往把俄罗斯视作主要军事威胁，此外，尽管芬兰和德国等国家在地理上更靠近俄罗斯，但英国人最惧怕莫斯科。

【编辑：小穆】