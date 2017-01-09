戈洛夫金非凡的拳击天赋和精湛的拳击技术令拳坛传奇人物惊叹

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA（超级）、WBC、IBF、IBO中量级拳王根纳季•戈洛夫金的VK官方主页8日发布了世界拳坛传奇人物给予戈洛夫金的评论视频。

视频中，迈克•泰森、舒格•雷•伦纳德、伊万德•霍利菲尔德、希恩•莫斯利、弗洛迪•罗奇等拳坛传奇人物纷纷对根纳季•戈洛夫金的拳击技术给予高度评价。







泰森："我认为戈洛夫金是很好的拳击手。他战胜了至今为止遇到的所有对手，或许还会有人与他进行比赛，但又有谁有能力与他对决，或许是卡内罗。戈洛夫金在多次比赛中都以提前击倒对手获胜，我非常喜欢他的格斗方式。"







伦纳德："戈洛夫金是拳坛明星，是一个非常自信的实力派拳击手，战胜他是一件非常困难的事情。他是最受我关注的拳击手之一，他的出拳速度非常快，且拳拳瞄准对手的要害。我认为，他的拳击技术是一种艺术，很少有人能完成这种格斗方式。他重视每一场比赛，并从中吸取经验，不断变强。"







霍利菲尔德："戈洛夫金是拳坛中最令我印象深刻的拳手之一，他的每一场比赛都打得非常精彩，在战斗中保持最佳状态是非常关键的。"







莫斯利："在戈洛夫金还未成为世界冠军前，我曾与他交过手。他的每一拳都相当重，和他对打时，能感觉到他的出拳重量丝毫不输于那些次重量级拳手。"







罗奇："我非常喜欢戈洛夫金，尤其是他那独特的格斗方式。他总是能够在比赛中控制整个局面，并站在最有利的位置，把握好时机用重拳猛击对手。他是一名非常聪明的拳击手。我也在尽力训练自己的拳击手，学习戈洛夫金在擂台中的表现，但这并不是所有人都能够做到的。"



值得一提的是，哈萨克斯坦职业拳击团队7日在VK社交平台主页上公布了一段关于根纳季•戈洛夫金的纪录片。



据悉，3月18日，戈洛夫金（36-0，33KO）将与美国WBA中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29KO）在美国麦迪逊广场花园进行对决。戈洛夫金今年还将与墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯（绰号卡内罗）、菲律宾著名拳王曼尼•帕奎奥、美国拳手安德瑞•沃德或俄罗斯拳手谢尔盖•科瓦列夫进行比赛。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

