奥巴马：自己低估了俄罗斯对美国选举的影响

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国总统奥巴马表示，他"低估了"传播错误信息和电脑黑客对民主制度的影响。

再过十二天即将卸任的奥巴马对美国广播公司新闻节目《本周》说，他并不认为自己低估了俄罗斯总统普京。美国情报机构指责普京命令有关部门采取行动破坏美国的民主选举制度，破坏候任总统川普的竞争对手、民主党的希拉里•克林顿的候选人形象。



但是，奥巴马表示，"我认为我低估了信息时代中网络黑客等有可能通过散布错误信息影响我们的开放社会和我们开放的制度，潜移默化地改变着我们民主的行为。我认为这种现象正在加速发展。"



奥巴马说，他公布了一份美国情报机构关于俄罗斯的黑客行为报告的缩略本，其目的是"我们务必要懂得这个问题是普京在相当长的时间里一直在欧洲所作的事情，起初只是在俄罗斯原来的卫星国中这样做，这些国家里有不少俄罗斯的代言人，但现在他们越来越多地在西方民主国家做这样的事情。"

美国情报界认为，俄罗斯黑客攻击了克林顿竞选班子负责人约翰•波德斯塔大量的电邮，并在11月8日大选日之前一周通过透明提倡者维基泄密把这些电邮公布出来。其中许多透露了民主党操作者那些令人难堪的一面。这些操作者的目的是帮助克林顿战胜党内提名的挑战者--来自佛蒙特州的参议员桑德斯。

情报界提供的报告并没有对这些泄露在多大程度上改变了选举的最后结果做出评估。川普在上周五得到这个情报通报以来多次发表推文，反复提到了这个问题。