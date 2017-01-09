哈萨克斯坦女子拳击队将远征塞尔维亚

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦拳击协会消息，我国女子拳击代表队将于近期前往塞尔维亚，参加在那里举行的国家杯国际拳击比赛。

女子国家队总教练瓦迪姆•普利齐亚津科表示，拳手们正在进行赛前的集训，训练情况及拳手状态均一切正常。



他表示，去年代表哈萨克斯坦参加里约奥运会的女子拳击手达丽哈•沙克莫娃和贾伊娜•谢科尔别科娃将作为主力，率团参加将在塞尔维亚举行的国际拳击比赛。







"作为2017年的首个国际赛事，我们将塞尔维亚国家杯国际拳赛视为本年度的开年考验，考察拳手们的情况，并做好全年赛事的准备。"他说。



即将代表哈萨克斯坦出征塞尔维亚的女子拳击手们包括：



48公斤级--阿丽娜•图热勒巴耶娃和阿勒瓦•巴勒科别科娃



51公斤级--贾伊娜•谢科尔别科娃



54公斤级--迪娜•卓勒阿曼



60公斤级--艾詹•霍加别科娃和娜孜姆•伊莎诺娃



64公斤级--玛蒂娜•努尔沙耶娃



69公斤级--瓦莲缇娜•哈勒佐娃



75公斤级--达丽哈•沙克莫娃



81公斤级--莫莉德尔•巴扎尔巴耶娃



81公斤级--拉扎提•昆给巴耶娃











【记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：木合塔尔·木拉提】