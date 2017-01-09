阿斯塔纳冬泳季开始 爱好者分享冬泳经验

哈通社阿斯塔纳 - 成立于上世纪70年代的冬泳俱乐部在阿斯塔纳颇有名气，受众广泛。

卡伊若拉•阔普特列沃夫老先生也是这个俱乐部的成员。



冬泳和冰上跑步--是这位退伍老兵在冬季每天早上的日常活动。为了强身健体而养成的这个习惯，老先生已经坚持了3年的时间。



"我因为受凉，生了一场大病，而且病情持续了很久。一到秋天，我的身体状况就会变糟糕。为了强健身体，我开始进行冬泳，如今已经是第三个年头了，我连感冒都没再得过。"冬泳俱乐部成员卡伊若拉•阔普特列沃夫说。



阿斯塔纳冬泳俱乐部目前拥有200多名成员，最小的成员年仅3岁。







俱乐部成员均对在寒冷的冬季，进行户外游泳活动趋之若鹜。



"我们的成员们的热情，甚至曾让欧洲同好感到惊叹。"俱乐部副会长鲁斯兰•莫勒德巴耶夫说。



在世界第二冷的首都进行冬季游泳，也着实石堆冬泳爱好者的严峻挑战。



俱乐部的成员们表示，在入水之前，进行充分的热身是十分必要的。



"去年我们参加了在波兰举行的世界冬泳节。冬泳节的活动主要在波罗的海沿岸举行，那里的气候跟我们这里相比，实在是太暖和了。当其他国家的爱好者们得知我们是在怎样的寒冬进行冬泳和冬季长跑时，他们都惊呆了。" 莫勒德巴耶夫说。



俱乐部资深会员告诉记者，冬季在阿斯塔纳冬泳，入水游泳的时间最好不要超过5分钟。出水之后需要立刻擦干身体，穿上保暖衣物，并喝一些热茶。







【编译：木合塔尔·木拉提】