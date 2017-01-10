英国新方法可促进受损牙齿自然修复

英国研究人员周一（9日）在英国期刊《科学报告》上介绍说，他们找到一种促进受损牙齿自然修复的新方法，未来发展成熟或许能取代目前使用人造物质修补缺损牙体的传统方法。

牙医通常会用各种不同的人造物质，来填充修补出现蛀牙等牙体缺损的牙齿。不过，这些人造物质往往会阻碍牙本质的恢复。牙本质的主要功能是保护其内部的牙髓和支持其表面的釉质。另外，传统的牙齿修补方式也容易引起感染，可能需要多次更换填充物。



新华社报道，伦敦大学国王学院研究人员尝试利用多种小分子药物，来促进小鼠牙髓中的干细胞再生，从而让牙齿缺损处生成新的牙本质。



为了让药物更好地到达牙齿缺损处，研究人员把少量药物浸透在一种可生物降解的胶原海绵上，并将它放置在小鼠牙齿缺损处。他们发现，海绵在一段时间后降解，取而代之的是新的牙本质，最终让牙齿实现真正意义上的自然修复。



报告作者之一、伦敦大学国王学院教授夏普说，这种修复方法相对简单，能够更好地保护牙髓并恢复牙本质，并且由于其中一些小分子药物已经在治疗阿尔茨海默病的临床试验中测试过，未来这一新方法有望更快投入临床应用。



【来源：联合早报网】