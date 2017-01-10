叙利亚政府期待反对派团体参加阿斯塔纳和平会谈

哈通社大马士革 - 叙利亚外交及难民事务部副部长菲塞勒•阿勒梅克达德日前在同负责运送人道主义救援物资的哈萨克斯坦驻约旦大使阿扎玛特•别尔德拜举行会谈后，接受了哈通社记者的采访。

采访中，阿勒梅克达德表示，叙利亚政府已经准备好参加计划于阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议。此外，叙利亚政府方面对反对派代表能够参会抱有希望。







"众所周知，我们正在进行的反恐战争，对我国的基础设施建设带来了难以估量的破坏和损失，并造成了严重的人员伤亡。对于旨在恢复叙利亚和平，建立稳定秩序而邀请各方在阿斯塔纳举行和谈的哈萨克斯坦政府，我方表示诚挚的谢意。无论是哈萨克斯坦提供人道主义援助物资的行动，还是为实现和平而采取的和谈号召，叙利亚政府均高度评价哈萨克斯坦为叙利亚人民而付出的努力。叙利亚领导人最根本的目标，就是通过和平对话方式，解决当前的纷争。" 阿勒梅克达德对哈通社记者说。







叙利亚外交部副部长还谈到了叙利亚政府对即将召开的和平会谈的观点，以及包括多个武装团体在内的反对派代表的立场问题。



"部分反对派人士对于和谈的可信度存在疑虑，这一点我们也很清楚。甚至有一部分反对派团体声称，将抵制计划在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议。不过总体而言，我们对于这些信息并不十分忧虑。因为我们相信，冲突各方最终都会前来参与阿斯塔纳和谈。毕竟，这一和谈也同时符合他们的利益。目前据会议的开幕，尚有20余日。因此我相信，反对派人士的观点仍然会有变化。叙利亚政府方面已经做出了参加这一会议的决定，而土耳其则承诺将为反对派团体的参会提供保证。我方期待土耳其能够信守承诺，因为土耳其在反对派团体当中，有着巨大的影响力。叙利亚政府始终期待能够和平解决争端，不愿意看到我国人民继续蒙受损失。" 阿勒梅克达德说。







【编译：木合塔尔·木拉提】