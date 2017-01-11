“独立日极点”南极科考队胜利凯旋

哈通社阿拉木图 - 哈萨克斯坦"独立日极点"科研考察队11日自南极洲胜利凯旋。

在阿拉木图国际机场，科考队队长玛戈詹•萨格姆巴耶夫及三名队员--尤里•尤金、伊利亚斯•哈利姆别托夫、达吾列特•沙里珀夫受到了热烈欢迎。







据悉，在近一个月的南极科考活动当中，"独立日极点"科考队克服了零下90度的极寒天气，用10天的时间徒步跋涉217公里，抵达南极洲极点。此外，科考队的两名成员：队长萨格姆巴耶夫和队员哈利姆别托夫，于独立日（12月16日）当天登顶南极洲最高峰--文森峰（4892米）。



科考队在南极点和文森峰上均插上了哈萨克斯坦的国旗。











值得一提的是，此次"独立日极点"科考队南极之行，是哈萨克斯坦地理协会组织的第三次极地科研考察项目。根据计划，今后我国还将在南极洲建立科研考察站。



我国首次极地探险计划启动于2011年。



去年4月，我国北极科考队曾徒步抵达北极点，并在极点留下了哈萨克斯坦国旗和民族和睦大会会旗。



















据悉，"独立日极点"科考队此次考察项目，得到了哈萨克斯坦国家地理协会与哈萨克斯坦民族和睦大会的鼎力支持。



巴伊铁列克国有控股公司及纳扎尔巴耶夫大学、阿尔法拉比大学、阿斯芬迪亚洛夫国立医科大学等也为科考队提供了协助。



【编译：木合塔尔·木拉提】