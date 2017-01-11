总统关于建立安全和公正世界的倡议在联合国安理会得到广泛支持

哈通社阿斯塔纳--据外交部消息，联合国安理会"防止冲突和维系和平"的部长级公开辩论10日在纽约联合国总部举行。哈萨克斯坦以非常任理事国身份出席会议。

外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫向会议介绍了纳扎尔巴耶夫总统关于"为建立安全、公正和繁荣的世界而巩固国际合作"的哈萨克斯坦政治倡议。



与会各国代表对纳扎尔巴耶夫总统提出的倡议给予高度评价。会议决定将该份倡议以联合国安理会会议文件，以全部六种联合国正式语种印发。

关于叙利亚问题阿斯塔纳和谈，阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦已经准备好承办这一具有重要意义的和平会议，并将尽最大努力为参会各方提供便利。

联合国秘书长古特雷斯、英国、意大利、拉脱维亚、波兰、法国、荷兰、乌克兰、瑞典、埃塞俄比亚、日本等国副外长、各国驻联合国常任代表出席辩论。



辩论期间，各国代表围绕联合国安理会"维持国际和平与安全"的主题举行公开辩论，重点关注如何预防冲突的发生。





联合国秘书长古特雷斯指出，成百上千万人期待安理会保持全球的稳定和使他们受到保护、不受伤害，但世界上所发生的冲突给人和经济带来的惨重代价显示出这一任务的复杂性和所具有的挑战性。然而，在对危机做出反应方面所花费的时间和资源要远远超出采取预防行动所做出的努力。人们正在为此付出高昂代价，

因此需要寻找一个着眼于整体的新方法。



他重申了在10天前作为秘书长发表的首个信息：让我们将2017年打造成一个和平之年。



【编译：金桥】