历史上的今天--哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记库纳耶夫诞生

哈通社阿斯塔纳 -- 今天是前苏联国务和党务活动家、技术科学博士、3次苏联社会主义劳动英雄奖章获得者、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士、哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记迪恩穆哈梅特•阿赫梅特吾勒•库纳耶夫诞辰105周年。

迪恩穆哈梅特•库纳耶夫于1912年1月12日在韦尔尼出生（阿拉木图）。

库纳耶夫1936年毕业于莫斯科有色金属和精细冶金学院，成为了一名机器操作员。1937-1939年，他在Pribalkhashatroi矿山担任总工程师和主任，并加入了苏联共产党。

1942年至1952年，库纳耶夫担任哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会副主席。1947年、1951年、1955年和1959年，担任哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃副手。1960年，库纳耶夫当选哈萨克共产党第一书记。1967年担任苏联政治局候补委员，1971年至1987年成为政治局正式委员。

1986年12月16日，戈尔巴乔夫以腐败为理由，解除库纳耶夫党内一切职务，哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记被俄罗斯人科尔宾取代。阿拉木图年轻人对此不满，引发大范围抗议活动，史称杰勒托克桑事件。

库纳耶夫执政期间，哈萨克斯坦经济、科技、文化等事业得到长足发展。他一生热爱哈萨克斯坦、无私奉献、艰苦朴素、淡泊名利，忠于祖国、忠于人民，为哈萨克斯坦社会各项事业的发展做出了杰出贡献。

1993年8月22日，哈萨克斯坦近代著名政治家、社会活动家库纳耶夫因心脏病突发在阿拉木图逝世，时年82岁。

【编译：小穆 审校：金桥】