特朗普记者会焦点：与俄关系和资产管理

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国候任总统特朗普11日站在十面美国国旗前面，面对250名记者开始了他近六个月以来的首次记者招待会。他承认，俄罗斯染指了美国11月的大选。但是，他表示，俄罗斯总统普京喜欢他，这对美国来说可能是件好事。

与俄罗斯的关系



记者会涉及了许多问题。特朗普表示，他认为俄罗斯黑客在2016年竞选期间攻击了民主党全国委员会的电脑，但表示，即使普京支持他而不支持民主党的希拉里•克林顿，他，特朗普在与俄罗斯打交道的时候仍然会更为有效。



特朗普说： "如果普京喜欢特朗普，大家猜猜如何？这是一种资产，而不是债务。现在，我不知道我是否能够与弗拉基米尔•普京相处的好。我希望我能！不过，也很有可能我跟他处不来。如果不能，大家真的会觉得希拉里对普京会比我更强硬吗？这个房间里有人真的会这么看吗？就省省吧。"

特朗普还谴责了有关部门公布俄罗斯方面收集有关他的把柄的信息和他的竞选官员与俄罗斯情报方面勾结的报告。



特朗普否认他在俄罗斯有任何金融资产。



"我跟俄罗斯没有打过交道，我在俄罗斯没有生意，我也不会在俄罗斯做生意，因为我们避开了。我没有从俄罗斯贷款。作为一个房地产开发商，我的债务很少、很少。"特朗普说。



资产管理



特朗普宣布，1月20日他就任总统后，他的两个成年儿子--小特朗普和埃里克，和特朗普公司中一位高管将负责其公司的全球业务。特朗普的庞大资产将交托信托公司管理。不过，这个信托公司不是随机选的。那样的话，信托经理将对他的资产一无所知。"



特朗普起初是把这次记者招待会定在12月中旬，说他要商量一下脱手自己的庞大的资产，以避免利益冲突问题。



特朗普拥有庞大的资产组合，没有国内的，也有海外的，有高尔夫球场、酒店、写字楼和消费产品等。当他进入白宫后，这些资产将如何管理会引起人们许多的质疑。



奥巴马和布什内阁中负责操守的官员表示，除非特朗普能够把他的资产交给随机选择的信托公司管理，放弃对资产的掌控，否则，他作为总统采取的任何行动和政策都会没完没了地引起人们对他的金融资产是否会从中受益的怀疑。



特朗普这次把他的商业帝国交给了他成年的儿子，这并没有达到把资产委托给随机选择的信托公司的要求，因为特朗普依然对自己拥有什么资产有一个基本的了解。



华盛顿女律师舍里•迪伦参与了特朗普资产信托的设计工作。她说，随机选择信托的做法行不通。"他不可能不知道他拥有特朗普大厦。"



抨击克林顿乱七八糟



特朗普上次举行记者招待会是在7月27日。他一开始就对克林顿几个月不对媒体讲话的做法进行了严厉抨击。



特朗普当时说，"自从奇怪的克林顿上次举行记者招待会已经有235天了。" "你们这些对她做出清一色的大量的正面报道的记者们应该问问自己为什么？我来告诉你们为什么。因为尽管好词用尽，但她自己确实乱七八糟。"



现在许多美国总统都是在赢得白宫后几天就举行记者招待会，而特朗普从胜选以后，只是发表了1600多条推文，并在1月20日权力过渡期间发表过几条简短的声明以外，他还没有正式与记者见面，接受提问。