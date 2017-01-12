俄专家高度评价纳扎尔巴耶夫总统的反恐建议

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯信息分析中心代表谢尔盖•列卡达日前在接受哈通社驻莫斯科记者采访时表示，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫10日在联合国安理会"防止冲突和维系和平"部长级公开辩论会上提出了纳扎尔巴耶夫总统关于制定阿斯塔纳法典的建议。

列卡达认为，阿斯塔纳法典将为预防恐怖主义威胁、确保社会和谐安全起到重大作用。



"哈外长日前在会上提出了纳扎尔巴耶夫总统关于‘为建立安全、公正和繁荣的世界而巩固国际合作'的哈萨克斯坦政治主张，主张详细指出了‘和谐'的重要性。因为它反映着哈萨克斯坦的自身利益和国际安全的整体利益。"列卡达说。



列卡达表示，政治主张将主要内容包含中亚地区内部安全和纳扎尔巴耶夫总统经常提到的核安全问题。



"当然，政治主张将主要焦点集中于国际反恐问题，因为这是国际社会维持和谐安全必须解决的重大问题之一。纳扎尔巴耶夫总统关于制定阿斯塔纳法典的建议有着深刻意义，将为加强反恐措施起到重大作用。至今为止，我们制定了许多关于常规战争的法案文件，但却没有任何关于预防恐怖主义威胁的规范性文件。"列卡达说。



【记者：梅德特•阿赫梅托夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】