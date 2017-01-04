吉尔吉斯澄清其公民介入土耳其攻击传言

哈通社阿斯塔纳--据BBC消息，对于土耳其伊斯坦布尔夜总会枪击案嫌疑人可能是吉尔吉斯斯坦人的媒体报道，吉尔吉斯斯坦方面予以否认。

一个据说是属于嫌疑人的吉尔吉斯斯坦公民护照照片在社交媒体广为流传。

然而吉尔吉斯当局表示，他们已经问询了相关男子，而他并没有参与到攻击事件中。

土耳其媒体公布了嫌疑人的照片，并称是从警方获得的。

而在社交媒体上的护照照片显示与嫌疑人照片相像。但是吉尔吉斯情报机构对BBC表示，这本护照的主人并没有介入到攻击事件中。

他指出，这名男子受到了该国情报机构以及土耳其安全部门的问话，与攻击事件毫无关系。

吉尔吉斯当局表示，土耳其方面并没有就可能存在的关联与他们联系。该国是在见到了媒体报道才决定开始对此男子进行调查的。

土耳其媒体称，警方正在调查的男子来自中亚，并在该国城市科尼亚租了一个公寓，与一名据信是他太太的女子和两个孩子住在一起。这名女子和两个孩子已经受到拘禁。

有一些报道指出，警方通过这名男子打给搭乘的出租车司机的电话中收集了一些具体信息。

然而土耳其当局没有给出任何具体的细节。因此没有什么官方证实的细节。

唯一官方的声明就是，土耳其副总理库尔图尔穆什说，当局目前掌握了嫌犯的指纹和其他基本信息，将快速地确定嫌疑人。

枪手在星期日（1月1日）发动攻击时，在Reina夜总会里大约有600人，攻击造成39人死亡。

"伊斯兰国"（IS）组织已经声称为这次攻击负责。