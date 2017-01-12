中国知名哈萨克演员--莫合塔尔

哈通社阿斯塔纳 - 活跃在中国演艺圈的哈萨克艺人数量众多，而来自新疆伊犁的著名演员莫合塔尔•特列吾哈兹吾勒便是其中之一。

这位外形刚毅俊朗的演员，曾在成龙主演的影片《天降雄狮》中，出色的饰演了"白戎勇士"的角色。



这部影片在中国上映当天便斩获了1900万美元票房，一度创下了票房纪录。



模特出身的莫合塔尔，首次接触大荧幕，是在2011年出演著名中国导演陆川执导的历史大片《王的盛宴》。







此后，他又接连在多部大片中出演重要角色。例如，在《杨贵妃》一片中，他便饰演了中国历史上著名的历史人物--安禄山。



近4年来，莫合塔尔已经累计出演了20多部影片。



可以说，在中国演艺圈中，莫合塔尔是导演们在挑选形象要求鲜明的将军、勇士或国王等角色时的首选对象之一。







或许，自幼接受的哈萨克传统故事中对那些古老勇士的神话记忆，以及自小在草原生活中所磨砺出的精湛骑术和强健的体魄，也是他能够出色的饰演这些角色的一个背景因素吧。



2016年在接受中国知名哈萨克文化传播平台"萨克部落"的采访中，莫合塔尔曾透露出希望出演哈萨克历史人物角色的愿景，并表示："无论是哪一位哈萨克历史人物，如果有机会出演我都觉得非常荣幸"。



他还在访谈中表示，骨血当中所带着的哈萨克文化烙印，以及与众不同的精神信念，或多或少的影响了他的演艺生涯。







【编译：木合塔尔·木拉提】