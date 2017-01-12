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    土库曼斯坦规定女性需“凭证买烟”

    20:21, 12 一月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 土库曼斯坦西部城市土库曼巴什日前出台了一项新的规定，要求女性烟民在购买香烟时，须提供由医疗机构出具的"烟瘾证明"。

    而在该国其他地区，向女性出售香烟是违法的。

    据悉，从今年1月起，土库曼巴什市的国有商店将获准向女性出售香烟，但前提是，意图购买香烟的女性，需首先前往该市市内的药物滥用行为矫正中心，获得一份证明其患有"烟瘾依赖"行为的医疗证明。

    消息称，目前该药物滥用行为矫正中心门前，每天为获得"烟瘾证明"而前来排队的女性多达300-350人。

    部分人甚至为了能够早日获取证明，不惜露宿在矫正中心门外。

    土库曼斯坦政府此前一直禁止商店向女性出售香烟。

    2016年甚至曾一度在全国范围内宣布彻底禁止香烟的出售和生产。

    在重新开放香烟销售许可后，许多香烟销售门店外一度排起了长队。

    香烟销售在土库曼斯坦属于国有企业经营行为，其经营权归国有商店所有。

    不过在"黑市"当中，人们仍然可以购买的香烟，但价格不菲。

    据世界卫生组织消息，土库曼斯坦是全球吸烟人数最少的国家，全国吸烟人口仅占人口总数的8%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    中亚 土库曼斯坦 黄金储备
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