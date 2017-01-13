联合国：大马士革现状或将阻碍阿斯塔纳和平会谈的顺利召开

哈通社阿斯塔纳 - 虽然叙利亚冲突各方达成了停火协议，但目前正在该国首都大马士革发生的冲突，或许将会对计划于本月23日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议造成阻碍。

周四，在接受记者采访时，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉如是说。



据其透露，虽然已经达成了和平协议，但将人道主义救援物资运达叙利亚境内急需救助区域的任务，始终无法顺利完成。



在大马士革附近，为争夺水源而进行的冲突仍在继续。



叙利亚政府军正在尝试在水源地设置据点，以便于对这些区域进行监控。



据叙利亚政府消息，该国70%的基础设施在内战中遭到了彻底的破坏。



去年12月30日达成的全境停火协议，是阿斯塔纳和平会谈得以召开的基础。

在土耳其和伊朗的支持下，俄罗斯总统普京提出了在阿斯塔纳举行叙利亚问题和平会谈的建议。



纳扎尔巴耶夫总统对这一提议表示支持，并承诺将为参会各方创造便利。

叙利亚总统巴沙尔•阿萨德表态称，愿意出席这一会议，并就所有与叙利亚当前状况相关的问题同各方进行讨论。

部分反对派武装对阿斯塔纳和平会谈采取了抵制态度，明确声明不会参加。



【编译：木合塔尔·木拉提】