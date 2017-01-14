国家权力再分配工作组召开首次会议

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，根据纳扎尔巴耶夫总统命令而成立的国家权力再分配工作组，13日在总统府举行了首次会议。

会议除对工作组主要人选的选择和任务安排等内容进行讨论外，还就收集相关建议和意见期间，参考国内外先进经验，以及确保相关建议与当前法律尤其是共和国宪法的适用性问题等议题，进行了分析。

工作组将邀请知名法律界、社会科学界及社会活动人士参与工作。



工作组主要成员包括：



1、阿德里别克•热斯克勒德吾勒•贾克斯别阔夫 哈萨克斯坦共和国总统办公厅主任，国家权力再分配工作组组长

2、贾克莆•卡执曼吾勒•阿萨诺夫 哈萨克斯坦共和国总检察官

3、马拉特•巴赫特詹吾勒•别克塔耶夫 哈萨克斯坦共和国司法部部长

4、谢尔盖•尼可洛耶维奇•格洛莫夫 哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）副议长



5、塔勒哈特•索威特别克吾勒•多纳科夫 哈萨克斯坦共和国总统办公厅副主任



6、沃米尔埃勒•沙卡拉普吾勒•扎拉伊尔 D.A.科纳耶夫欧亚法学院院长

7、古丽米拉•伊斯泰别克克兹•伊斯穆巴耶娃 哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）副议长

8、托列什•叶尔登吾勒•考德罗夫 哈萨克人道主义法律大学人权研究系主任

9、海拉特•阿布德拉扎克吾勒•麦米 哈萨克斯坦最高法院院长

10、拉赫梅特•杰勒德拜吾勒•穆喀什耶夫 "哈萨克斯坦律师联盟"公共协会主席

11、伊戈尔•伊瓦诺维奇•罗戈夫 哈萨克斯坦共和国宪法委员会主席

12、兹纳依达•列安缇叶维娜•费得托娃 哈萨克斯坦共和国总统直属公共管理学院教授

【编译：木合塔尔·木拉提】