纳扎尔巴耶夫会见阿布扎比王储讨论两国合作关系

哈通社阿斯塔纳 -- 正在对阿拉伯联合酋长国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统15日同阿布扎比王储兼阿联酋武装力量最高副总指挥官穆罕默德•本•赛义德•本•苏尔坦•阿勒纳哈扬在阿布扎比穆什利夫宫举行会谈。

双方就进一步推进两国经贸、投资、能源、人文等领域的合作关系以及共同关心的国际重大问题交换意见。会谈后，双方共同见证了外交、经济、宗教、旅游、交通等领域双边合作文件的签署。它们是：



1）哈萨克斯坦共和国政府与阿拉伯联合酋长国政府间关于互为对方国家建设大使馆划拨建设用地的协议



2）哈萨克斯坦共和国政府与阿拉伯联合酋长国政府间关于互免两国持外交护照人员签证协议



3）哈萨克斯坦共和国宗教事务和社会组织管理部与阿拉伯联合酋长国伊斯兰事务和宗教基金部间的谅解备忘录



4）2017阿斯塔纳世博会与2020迪拜世博会运营公司间的谅解备忘录



5）曼格斯套州政府与迪拜港口世界集团间的谅解备忘录



6）哈萨克斯坦共和国外交部与阿拉伯联合酋长国外交部间关于成立领事事务联合委员会的谅解备忘录



7）哈萨克斯坦共和国投资和发展部与阿拉伯联合酋长国经济部间旅游领域谅解备忘录



8）哈萨克斯坦共和国投资和发展部与阿拉伯联合酋长国联邦运输署间关于客货跨境运输谅解备忘录



【编译：昂哈尔 审校：金桥】