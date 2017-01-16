纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦愿将工业特区交由阿联酋企业管理

哈通社阿布扎比-纳扎尔巴耶夫总统15日在阿布扎比会见阿联酋工商界人士，就加强哈阿经贸合作等问题交换意见，并鼓励阿联酋工商企业家为促进哈阿经贸合作和两国关系发展发挥作用。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦目前有10个经济特区和20个工业特区。阿联酋在建设特区方面有丰富的经验，哈萨克斯坦热诚欢迎和鼓励阿联酋企业家来哈投资建厂，参与哈萨克斯坦建设。哈政府愿将上述特区交由阿联酋企业管理。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦目前正在推进国企大规模私有化进程，并开始向国内外投资者出售近700家国有企业股权，正在出售的股权包括冶金、矿产、石油、热力、交通、通讯等企业的基础设施项目股权。哈方真诚希望阿联酋企业加入哈萨克斯坦国企私有化进程。

纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳将于今年举办能源领域专项世界博览会。其主题为"未来的能源"。届时全球将有110个国家和18个国际组织以及新能源龙头企业参展。阿联酋是阿拉伯国家中第一个确认参展阿斯塔纳世博会的国家。2017阿斯塔纳世博会运营公司与2020迪拜世博局于今天签署合作备忘录。相信，两国在绿色能源和可再生能源领域将有紧密的合作。

【编译：金桥】