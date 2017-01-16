美中情局局长警告特朗普：莫再口不择言
08:31, 16 一月 2017
阿通社阿斯塔纳--据BBC报道，即将卸任的美国中央情报局（CIA）局长约翰•布伦南（John Brennan）向当选总统特朗普提出警告，呼吁他上任以后不要再随便即兴发言。
特朗普经常在社交媒体推特网站上就国家大事发表评论。布伦南在接受美国福克斯新闻网采访时说，总统如果冲动发言，将不利于国家安全。
布伦南说："他（特朗普）在说话时或作出回应时应该理解，他的话可能会对美国产生深刻的影响。"
"这不是特朗普先生自己的事，这关系到美利坚合众国。"
"不能容忍"
布伦南还说，特朗普对俄罗斯的行为动机缺乏充分的理解。
他说："我认为，特朗普先生必须理解，宽恕俄罗斯前些年的种种作为，是一件他需要非常非常小心考虑的事情。"
美国情报机构日前发表报告称，俄罗斯总统普京可能曾试图利用黑客攻击干预美国大选。但特朗普坚持说，俄罗斯的黑客攻击对大选结果没有影响。
几天前，有美国媒体报道，俄国掌握了特朗普一些丑闻，足以对他进行讹诈。特朗普则指责美国情报机构泄漏假消息，同纳粹德国无异。
布伦南对此表示愤怒："我觉得不能容忍的是，将情报机构与纳粹德国相提并论。"
"特朗普先生指责情报机构泄露已经公开的信息，是没有根据的。"