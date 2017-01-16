美中情局局长警告特朗普：莫再口不择言

阿通社阿斯塔纳--据BBC报道，即将卸任的美国中央情报局（CIA）局长约翰•布伦南（John Brennan）向当选总统特朗普提出警告，呼吁他上任以后不要再随便即兴发言。

特朗普经常在社交媒体推特网站上就国家大事发表评论。布伦南在接受美国福克斯新闻网采访时说，总统如果冲动发言，将不利于国家安全。



布伦南说："他（特朗普）在说话时或作出回应时应该理解，他的话可能会对美国产生深刻的影响。"



"这不是特朗普先生自己的事，这关系到美利坚合众国。"



"不能容忍"



布伦南还说，特朗普对俄罗斯的行为动机缺乏充分的理解。



他说："我认为，特朗普先生必须理解，宽恕俄罗斯前些年的种种作为，是一件他需要非常非常小心考虑的事情。"



美国情报机构日前发表报告称，俄罗斯总统普京可能曾试图利用黑客攻击干预美国大选。但特朗普坚持说，俄罗斯的黑客攻击对大选结果没有影响。



几天前，有美国媒体报道，俄国掌握了特朗普一些丑闻，足以对他进行讹诈。特朗普则指责美国情报机构泄漏假消息，同纳粹德国无异。



布伦南对此表示愤怒："我觉得不能容忍的是，将情报机构与纳粹德国相提并论。"



"特朗普先生指责情报机构泄露已经公开的信息，是没有根据的。"