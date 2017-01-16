中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将"不再客气"

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息， 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将"不再客气"。

特朗普上个月打破几十年来的惯例，接听台湾总统蔡英文打来的恭贺电话，给美国的"一个中国"政策承诺打上了问号。"一个中国"政策承认台湾是中国的一部分。



特朗普在华尔街日报上周五晚间发表的一篇采访文章中称，"一个中国"政策有待商榷。中国外交部称，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可谈判的。



"若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，"中国日报称。



中国日报称，中国政府对特朗普在华尔街日报上发表的言论作出相对谨慎的回应，"仅仅是因为中国真诚希望，虽不尽人意但总体可控的中美关系大局，不会在特朗普还未上任之时就被破坏"。



但中国不应指望特朗普有关台湾的举动"只是就职前的虚张声势，相反应当作好准备，防范特朗普继续一意孤行"。



"这或许代价高昂。但要让特朗普认识到此事特别敏感以及操弄台湾议题的严重后果，付出代价是值得的，"报导称。



特朗普将于1月20日宣誓就职。