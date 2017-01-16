传承传统哈萨克猎鹰文化的中国哈萨克

哈通社阿斯塔纳 --70岁的中国新疆哈萨克人哈依穆在阿勒泰地区青河县冬季冰雪旅游文化活动中，向近万名游客展示了哈萨克传统猎鹰文化。

哈依穆表示，自己在40岁时开始传承哥哥的训鹰技艺。







"雄鹰对哈萨克人来说是圣神的鸟，除了主人不会服从别人。哥哥在晚年把自己的金雕交给我，并传授了训鹰技艺。"他说。

据新华社报道，随着鹰隼类动物被载入中国国家一类保护动物，中国哈萨克训鹰人数量锐减，这门技艺也正濒临失传。目前，民间驯养猎鹰活动中所体现的，更多的是对民族传统的恪守和对猎鹰的一种特殊情感。





哈依穆称，自己目前共拥有7个金雕。

哈依穆说："很多人都对哈萨克猎鹰文化感兴趣，但也有些人指责我这是对动物不尊重。其实，对我来说每个雄鹰都像我的家庭成员。我对它们花的时间甚至比照顾孙子们的时间还多。"

"年轻的雄鹰需要花费时间训练才能狩猎。为了让它们自然繁荣，四年后我们将把它们放回大自然。"他说。





据悉，目前青河县共有四十名训鹰人和40个金雕，他们的平均年龄都超过50岁。他们都担心这一古老的文化被失传。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】



