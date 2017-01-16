阿斯塔纳国际金融中心与阿联酋金融机构签署合作备忘录

哈通社阿布扎比 - 在纳扎尔巴耶夫总统正式访问阿联酋期间，阿斯塔纳国际金融中心与阿联酋金融机构签署了合作备忘录。

据阿斯塔纳国际金融中心新闻处消息称，纳扎尔巴耶夫总统16日参观了位于阿联酋首都的自由贸易中心。



在此期间，阿斯塔纳国际金融中心与阿联酋阿布扎比全球市场签署了相互合作与信任备忘录。



据悉，双方签署的这份文件，旨在促进双方在金融领域，尤其是其中的银行、故事、金融市场监管和发展等问题上的经验交流。



双方强调，合作备忘录的签署，将为阿斯塔纳国际金融中心与阿布扎比全球市场开展旨在发展金融中心的各项联合合作项目，创造充分而必要的基础。



阿布扎比全球市场金融中心总裁阿赫梅德•阿里•萨伊赫对纳扎尔巴耶夫总统的到访表示欢迎。他强调称，阿布扎比全球市场与阿斯塔纳国际金融中心在经济多元化问题上的立场和目标完全一致，因此合作前景乐观。



此外，他还表示，哈萨克斯坦商界人士可以通过阿布扎比全球市场，进入阿联酋乃至波斯湾国家的金融市场。



阿斯塔纳金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫表示，成立阿斯塔纳金融中心最根本的目的，是为了促进哈萨克斯坦和中亚地区金融事业向符合国际标准的方向发展，并努力在这一领域发挥和扩张自身的影响力。



"在金融服务领域，我们对同阿联酋之间的合作能够上升到新的高度十分满意。在组建阿斯塔纳国际金融中心的各项工作中，我们计划大量借鉴阿布扎比的先进经验。我们相信，两个金融中心之间的合作，将能够保证备忘录所达成的合作意向能够得到更好地落实和发展。"克里姆别托夫说。



据报道，16日，克里姆别托夫还分别与迪拜国际金融中心总裁伊萨•卡兹姆、迪拜伊斯兰经济发展中心首席执行官阿卜杜拉•穆哈梅德•阿勒阿乌尔、Calatrava International公司总裁米哈伊尔•卡拉特拉瓦举行了会谈。



在这些会谈中，阿斯塔纳金融中心分别同上述机构签署了合作备忘录。相关文件的签署，将为伊斯兰金融与国际金融界之间的合作带来重大的利好影响。



值得一提的是，2015年12月，纳扎尔巴耶夫总统签署相关《阿斯塔纳国际金融中心》法案，确立阿斯塔纳国际金融中心的地位和职能。



阿斯塔纳金融中心的成立宗旨，是为了建立起一个能够比肩国际领先金融中心的、为相关投资者提供金融服务的大型综合性金融平台。根据计划，该中心将被授予特殊法律地位，拥有独立的法院，英语将被定为官方语言，并将引进美国、英国、新加波等国先进经验。



阿斯塔纳金融中心的发展战略是为资本市场和伊斯兰金融体系提供专业化的服务，并推广私人银行资产管理业务。中心将制定宽松的税收政策，并有可能建立离岸金融中心。将借鉴迪拜经验以提高外来投资商的粘着性。



阿布扎比全球市场位于阿布扎比酋长国Al Maryah岛，占地1,680,323平方米，是一个从阿拉伯联合酋长国（ 阿联酋）独立出的单独管辖区域。阿布扎比全球市场不受阿联酋的民商法管辖，而是以普通法原则为原型，拥有独立的法律体系和司法机构，为注册企业提供法律服务。



ADGM由三个独立权力机关组成，分别是：注册局、金融服务监管局（FSRA）和ADGM法院。



目前，该中心拥有250多家注册企业，涵盖各类金融及非金融类业务。



【编译：木合塔尔·木拉提】