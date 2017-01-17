越媒评选全球最美女排运动员 萨比娜榜上有名

哈通社阿斯塔纳 -- 越南24h.com.vn体育网站评选全球排球美女运动员，并公布9名最美运动员名单。我国排球运动员萨比娜•阿勒腾别科娃榜上有名。

据悉，20岁的哈萨克斯坦女排运动员萨比娜•阿勒腾别科娃2014年在台湾参加亚洲青年女子（U19）排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧，一夜走红网络。此后，萨比娜一直活跃于各类社交和体育活动中，并致力于宣传哈萨克斯坦。她目前是国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员，曾作为哈方2022年冬季奥运会申办委员会成员参加在马来西亚吉隆坡举行的申办活动。

TOP9全球最美女排运动员：

1. 木村沙织 （日本/31岁）

2. 惠若琪 （中国/25岁）

3. 艾丽莎·曼约诺克 （俄罗斯/21岁）

4. 萨比娜•阿勒腾别科娃 （哈萨克斯坦/20岁）

5. 萨尼亚·马拉古尔斯基（塞尔维亚/26岁）

6. 金伯利·希尔 （美国/27岁）

7. 德米尔·内斯里汉 （土耳其/32岁）

8. 罗内科·斯洛特耶斯 （荷兰/26岁）

9. 谢拉·卡斯特罗 （巴西/33岁）

【编译：小穆 审校：金桥】